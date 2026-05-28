15 jaar cel voor man die aanslag plande op concert Taylor Swift

De man die ervan wordt verdacht een aanslag te hebben beraamd op een concert van Taylor Swift in Wenen, heeft een celstraf van vijftien jaar opgelegd gekregen. De jury achtte de 21-jarige Oostenrijker Beran A. op alle punten schuldig. Een medeverdachte, Arda K., kreeg twaalf jaar cel.

De man was van plan een aanslag te plegen rond de concerten van Swift in augustus 2024 en werd kort daarvoor opgepakt. De Amerikaanse zangeres was destijds bezig aan haar Eras Tour. De drie concerten werden vanwege de dreiging afgeblazen.

De hoofdverdachte betuigde in een slotverklaring spijt. Hij had eerder tijdens het proces al schuld bekend.