Tennisser Shelton strandt in tweede ronde Roland Garros

PARIJS (ANP) - Ben Shelton is uitgeschakeld in de tweede ronde van Roland Garros. De als vierde geplaatste Amerikaan verloor in drie sets van de Belg Raphaël Collignon: 6-4 7-5 6-4.

Shelton kwam vorig jaar tot de vierde ronde op het gravel in Parijs, maar trof in de Belgische nummer 62 van de wereldranglijst een tegenstander die zijn kansen greep. In alle drie de sets had hij aan een break genoeg voor setwinst. De 24-jarige Belg, die voor het eerst op het hoofdtoernooi van Roland Garros actief is, sloeg op de weinige breakpoints toe en gaf er zelf niet een weg. Na iets meer dan 2 uur benutte hij zijn eerste matchpoint.