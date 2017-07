André Hazes: “Mijn pa is voor mij echt een goed voorbeeld”

Ze volgen elkaar op sociale media, kijken naar elkaars programma’s en Quinty luistert graag naar André’s muziek. Ooit heeft er zelfs een biljarttafel gemaakt door haar vader, in het huis van Andrés vader in Vinkeveen gestaan. Maar samen op een cover… dat is nieuw!

Van wie of wat leer jij nog steeds?

Quinty: “Mijn man. Maar echt, dat is zo’n wijze man. Nog steeds verrast hij mij. Hij is slim, heel wijs, rustig. We vullen elkaar echt aan, hij kan mij geven wat er bij mij ontbreekt, haha. Dus dat is heel prettig. En Loretta, van haar leer ik ook nog steeds heel veel. Door haar open manier van kijken naar de wereld. Heel mooi. Maar eerlijk gezegd leer ik van alles en iedereen, ook van de dingen die ik niet leuk vind. Ik ben überhaupt heel leergierig, ik zie alles als een leerproces. Ook als ik mensen dingen zie doen, die ik zelf anders zou aanpakken. Dat komt ook omdat ik perfectionistisch ben en het beste uit mezelf wil halen. Ik vind leren ook heel leuk. Ik was zo’n meisje dat alvast huiswerk kreeg voor de week erna. Dat herken jij niet?”

André: “Haha, zeker niet! Je leert van iedereen en dat moet ook. Klinkt gek, ik leer juist van andermans fouten. Mijn pa is voor mij echt een heel goed voorbeeld. Die man is zo ongelooflijk vaak op zijn bek gegaan, maar toch altijd een keertje vaker opgestaan. De fouten die hij heeft gemaakt, natuurlijk maak ik ze ook, maar ik probeer er alles aan te doen om het te voorkomen. Dat is wel hoe ik wil leven.”

Quinty: “Je kan het dus wel zien, want hoe vaak gebeurt het niet dat het een vicieuze cirkel is. Het feit dat jij het ziet en het anders wilt doen – zonder te oordelen en veroordelen – dat is heel knap. Daar moet je wel sterk voor zijn.”

André: “Het is goed dat je zegt: wílt doen.”

Quinty: “Niemand is perfect. Maar het is vertrouwd, de spiegel die je van huis uit hebt meegekregen. Het is mooi dat je het ziet en er iets mee wilt.”

Wil je meer lezen? De volledige versie van dit interview is te vinden in de editie juli/augustus van 100% NL Magazine.