André Hazes en vriendin uit elkaar

André Hazes en zijn zestien jaar oudere vriendin Monique Westenberg hebben een punt gezet achter hun relatie. De twee waren bijna vier jaar samen en kregen in 2016 een zoon.

,,Monique en ik gaan niet lekker”, vertelt de 24-jarige André zondagavond in Shownieuws. ,,Ik denk dat er gewoon teveel is gebeurd. We hebben zoveel meegemaakt in korte tijd. En ik ben misschien ook een beetje verdwaald geraakt in deze wereld. Ik vind mijn werkleven gewoon heel erg leuk.”

Volgens Monique Westenberg is de breuk vooral te wijten aan het drukke schema van de zanger.,,Hij heeft nauwelijks tijd voor zichzelf, laat staan voor zijn gezin. Daarom woont hij nu ergens anders.”

Lees ook: