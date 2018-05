Koningin Máxima mag donderdag 47 kaarsjes uitblazen in Wassenaar. We zien haar en haar man koning Willem-Alexander vaak tijdens officiële gelegenheden. Maar over het privéleven van het koningspaar weten we weinig. Om ze beter te leren kennen, verzamelden we feitjes én geheimpjes over het tweetal.

Bedrog

Tijdens de eerste ontmoeting van Máxima en Willem-Alexander op een feest in Spanje dansten ze met elkaar. Máxima maakte grapjes over dat Willem-Alexander houterig was. Máxima had nog een relatie met Dieter Zimmerman, een graficus bij een advertentiebureau, toen ze de toen nog prins tegen het lijf liep. Ze woonde met Dieter samen in New York. Dat is te lezen in het boek ‘Máxima, de Argentijnse jaren’. Dieter zou de schrijvers van het boek anoniem hebben bijgepraat. Toen bekend werd dat Máxima een relatie had met Willem-Alexander stond Dieters naam nog op haar brievenbus. Volgens vriendinnen van Máxima was de relatie tussen hen echter al verbroken voordat ze Willem-Alexander ontmoette.

Posters van Kim Wilde

Fotograaf Vincent Mentzel fotografeerde Willem-Alexander in 1985 in zijn jongenskamer op Paleis Huis ten Bosch. Aan zijn muur hingen posters van Lionel Richie en Kim Wilde. Een ander opmerkelijk weetje uit de jeugd van onze koning is dat hij in de tuin bij zijn studentenhuis aan het Rapenburg in Leiden kippen en een kraaiende haan hield. Verder reed Willem-Alexander in zijn eerste studiejaar in Leiden, in mei 1988, een Ford Sierra XR 4X4 de sloot in na een feestje. Omdat hij te hard reed, kreeg hij een schikkingsvoorstel van driehonderd gulden aangeboden.

Groen, groen, groen!

Máxima was er waarschijnlijk niet blij mee dat Lingo in 2014 van de beeldbuis werd gehaald. Onze koningin was namelijk een trouwe kijker. Ze leerde onder meer Nederlands door te kijken naar het televisieprogramma. Om de taal te leren keek ze ook naar Het Klokhuis en het Jeugdjournaal. Dit onthulde ze tijdens een verrassingsbezoek aan het project Al Amalin in 2011, waar ze Marokkaanse moeders sprak over het leren van onze taal.

Aartsrivalen

Het koningspaar staat wat betreft voetbal lijnrecht tegenover elkaar. Willem-Alexander is voor Ajax en Máxima is voor Feyenoord, aldus PEC Zwolle-trainer Ron Jans, die het tweetal hier een keer over sprak.

Carrièreswitch

Vlak voor de troonswisseling werd Willem-Alexander tijdens een informeel diner gevraagd hoe hij het vond om koning te worden. Het antwoord verbaasde het gezelschap. Hij zei: ‘Als een meerderheid van het parlement voor wijziging van de Grondwet is, gaan we toch gewoon wat anders doen? No big deal.’

Dikkerdje

Máxíma heeft allesbehalve kleine voeten. Ze heeft namelijk maat 42. Ook een noemenswaardig feitje is dat ze als baby ‘gordita’ werd genoemd, oftewel ‘dikkerdje’.

Portie bitterballen

Na de Olympische Spelen in Sydney in 2000 had Willem-Alexander blijkbaar zin in een vette snack. Hij benutte de boordtelefoon namelijk om te vragen of de bitterballen konden doorkomen, aldus oud-staatssecretaris Margo Vliegenthart.

