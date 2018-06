Maaike Outboter: “Het waren interessante, maar ook heftige ontmoetingen”

Met Dat Ik Je Mis liet ze de jury van De Beste Singer-Songwriter van Nederland in tranen achter. Nu, vijf jaar later, brengt Maaike Ouboter haar tweede album Vanaf Nu Is Het Van Jou uit. Voor deze plaat trok ze de wereld over om bijzondere mensen te ontmoeten, van een straatclown in Barcelona tot een vluchteling in Tel Aviv. Tijd voor tien vragen aan de 26-jarige zangeres.

Voor dit album bezocht je mensen in werkelijk alle uithoeken van de wereld. Wat is hier de gedachte achter?

“Ik studeerde als tiener in Australië. Als je buiten je comfortzone stapt, kun je andere verbindingen aangaan, ontdekte ik daar. Ik ben gefascineerd door mensen en observeer ze graag. Ik wilde voor dit album per se buiten Europa gaan, omdat je dan niet zo makkelijk terug kan. Ik wilde weten hoe ik op mensen zou reageren en wat het creatief met me zou doen. Je kunt reizen en plekken zien of reizen en mensen zien. Ik koos voor het laatste.”

En dan beland je bijvoorbeeld met een straatclown op een naaktstrand in Barcelona…

“Ja, inderdaad, haha. De mensen die ik ontmoette, waren getipt door vrienden. Stuk voor stuk personen die hen geïnspireerd hadden, dus een bepaald soort vertrouwen was er wel. Het waren interessante, maar ook heftige ontmoetingen. Zo sprak ik een Soedanese vluchteling in Tel Aviv die alleen zijn verhaal wilde vertellen als ik hem beloofde dat ik niet verdrietig zou worden of hem zou troosten. Dat vond ik best gek, maar achteraf begrijp ik het. Soms moet je een verhaal gewoon bij die persoon laten en het niet eigen maken. Als je openstaat voor

andermans visie en denkbeelden, gaat er voor jezelf ook een nieuwe wereld open.”

Heeft dat je als mens veranderd?

“Dat denk ik wel. Ik ben nog minder van de wereld gaan begrijpen, wat ik eigenlijk best leuk vind. Ik zag dingen voorheen al niet echt zwart-wit, maar nu heb ik nog meer nuance gekregen.”

