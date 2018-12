Berlijns Currywurst Museum sluit de deuren

Berlijn heeft een toeristische trekpleister minder: het Duitse Currywurst Museum in de buurt van Checkpoint Charlie is dicht. Het museum is permanent gesloten, meldt de website van het museum. Een reden wordt niet gegeven.

Het interactieve museum werd medio 2009 geopend in de Sch├╝tzenstrasse. Het schreef de uitvinding van curryworst toe aan de Berlijnse Herta Heuwer op 4 september 1949. Ze mengde een saus gemaakt van tomatenpuree, worcestershiresaus, kerriepoeder en andere kruiden en deed die over een kleine braadworst.

Maar ook Hamburg en het Roergebied maken aanspraak op de curryworst. Het ware verhaal is wellicht dat het een Duits naoorlogs fenomeen is, een reactie op de eetcultuur van de Amerikaanse militairen in de Tweede Wereldoorlog, die graag hotdogs en ketchup aten.

Of het nu met of zonder een museum is: de Berlijners zullen waarschijnlijk 70 miljoen curryworsten per jaar blijven eten. In heel Duitsland zijn het er 800 miljoen. In de tussentijd blijft de vraag wie de beste curryworst in de hoofdstad aanbiedt onderwerp van debat.