Hollandse lente in Brussels museum

De Hollandse meesters worden in het huidige Rembrandtjaar ook in België in de schijnwerpers gezet. De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten tonen in Brussel onder de naam ‘Dutch Spring’ meesterwerken uit de Gouden Eeuw.

In de gerenoveerde vleugel van het Old Masters Museum kunnen liefhebbers vanaf 1 februari een honderdtal portretten, landschappen en stillevens van kunstenaars als Frans Hals, Rembrandt van Rijn, Nicolaes Maes, Jan van Goyen, Jacob van Ruisdael en Pieter de Hooch herontdekken. Een van de grootste en mooiste collecties buiten Nederland, verzekert het museum.

In een tijdelijke tentoonstelling met de vier familieportretten die Frans Hals heeft gemaakt, zijn voor het eerst in ruim tweehonderd jaar drie fragmenten van het Portret van de familie Van Campen bijeengebracht. Het schilderij werd aan het begin van de 19e eeuw opgedeeld.

Een tweede tijdelijke tentoonstelling toont tachtig tekeningen en prenten met een ,,fascinerende verscheidenheid aan onderwerpen en technieken’’. Deze expositie, Kabinet der heerlijkste Tekenwerken, geeft een overzicht van de verzameling van Jean de Grez, een Nederlander die van Breda naar Brussel verhuisde. Zijn weduwe schonk de verzameling in 1911 aan de Belgische overheid. De collectie telt in totaal 4250 tekeningen uit de zestiende tot negentiende eeuw