Excuses Brits blad aan Melania

De Britse krant The Telegraph heeft de Amerikaanse presidentsvrouw Melania Trump excuses aangeboden voor een artikel afgelopen week in het magazine van de krant. Bovendien krijgt zij een schadevergoeding. Trump had via een advocaat bij het blad geklaagd over fouten die in het artikel stonden en rectificatie geëist.

Zo werd Melania’s vader Victor Knavs afgeschilderd als een soort tiran en werd onterecht gesuggereerd dat Trump na een jaar studie stopte vanwege een examen. Ze stopte omdat ze haar modellencarrière belangrijker vond. Ook de suggestie dat die carrière maar moeizaam verliep en dankzij haar huwelijk met Trump op gang kwam, was niet juist, erkent The Telegraph.

Het is niet de eerste keer dat Melania ten strijde trekt tegen een Brits blad. In 2017 kreeg ze omgerekend ruim 2,5 miljoen euro schadevergoeding van de Daily Mail vanwege gepubliceerde onwaarheden.