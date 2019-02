Voetbalboek over Theo Janssen is bestseller

DEN HAAG – Het boek over oud-voetballer Theo Janssen van schrijver Marcel van Roosmalen blijkt een bestseller. Het boek staat deze week op nummer 1 in de Bestseller 60, zo werd woensdag bekend.

Van Roosmalen volgde Janssen, ook wel bekend als ‘de dikke prins’, een aantal jaren op de voet en schreef alles op wat hij zag, hoorde en met hem meemaakte. Het boek kwam vorige week na de release binnen op de vijfde plaats en stoomt nu door naar de koppositie. De nummer 1 van vorige week, Leo Timmers, zakt weg naar de zevende plaats.

De enige nieuwkomer bij de eerste tien is het nieuwste deel in de Baantjer-serie van de hand van Peter Römer. De Cock en de zwarte weduwe is het 84e boek over rechercheur De Cock en zijn assistent Vledder van bureau Warmoesstraat in Amsterdam.

(notering, tussen haakjes top 10-notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (5) Marcel van Roosmalen – Theo Janssen

2. (2) Lucinda Riley – De zeven zussen

3. (6) Bart Van Loo – De Bourgondiërs

4. (3) Ilja Leonard Pfeiffer – Grand Hotel Europa

5. (7) Lucinda Riley – De zeven zussen. Maan.

6. (4) Tommy Wieringa – Dit is mijn moeder

7. (1) Leo Timmers – Een huis voor Harry. Mini-editie met app.

8. (9) Lucinda Riley – De zeven zussen. Storm.

9. (8) Michelle Obama – Mijn verhaal

10. (-) Peter Römer – Baantjer. De Cock en de zwarte weduwe