Fundatie scoort Rauch

Museum de Fundatie in Zwolle heeft een werk van Neo Rauch (Leipzig 1960) gekocht. Het gaat om het schilderij Tal uit 1999, het jaar waarin de kunstenaar zijn internationale doorbraak beleefde. Tal is voor 650.000 euro verworven met steun van de BankGiro Loterij, de Vereniging Rembrandt en het Mondriaan Fonds.

Neo Rauch groeide op in de DDR, maar wordt niet met de ideologie ervan geassocieerd. ,,Hij spiegelt ons de wereld voor als in een theater, een ‘theatrum mundi’, met zelfverzonnen decors en figuren die een rol spelen in een verhaal dat geschiedenis en actualiteit onlosmakelijk met elkaar verbindt. Met zijn collageachtige composities becommentarieert hij op persoonlijke wijze de complexiteit van het leven in de 20e- en 21e-eeuwse maatschappij”, aldus het museum in Zwolle.

De Fundatie hield vorig jaar een grote expo van werk van Rauch. ,,Rauch is één van de grootste kunstenaars van nu. Als je het met voetballen zou vergelijken, kun je zeggen dat hij in de top van de Champions League speelt”, aldus directeur Ralph Keuning toen.

In 2016 verwierf de Fundatie Gewitterfront van dezelfde kunstenaar.