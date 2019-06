Frank Lammers duikt Pinkpop-publiek in

Acteur Frank Lammers heeft zondagmiddag op muziekfestival Pinkpop het optreden van Rowwen Hèze aangekondigd en daarna een nummer meegezongen met de Limburgse band. Vervolgens sprong hij het publiek in om te gaan crowdsurfen. Beelden hiervan zijn een hit op internet. Het filmpje van radiozender 3FM op Facebook is binnen een uur al meer dan honderdduizend keer bekeken.

Het crowdsurfen verliep niet helemaal vlekkeloos. De acteur uit het Brabantse Mierlo belandde na een flinke aanloop vanaf het podium eerst op de grond, om daarna toch over het publiek gedragen te worden. Lammers, al jaren bevriend met de band, kroop voor de aankondiging in de huid van Ferry Bouman – zijn personage in de serie Undercover, waarin ook Anna Drijver en Tom Waes spelen.

Zondag is de tweede dag van Pinkpop, dat bezig is aan de vijftigste editie. Naast Rowwen Hèze betreden onder meer Lenny Kravitz, The Cure, Krezip en Boef zondag het podium.