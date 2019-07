Utrecht laat bidbook door koerier bezorgen

Utrecht levert definitief een bidbook in voor het Eurovisiesongfestival. Jaarbeurs-directeur Jacqueline Bakker en wethouder Klaas Verschuure geven woensdag rond 9.00 uur op het Domplein het bidbook mee aan een fietskoerier, die het document naar de NPO in Hilversum brengt. De fietskoerier wordt uitgezwaaid onder de klanken van een aantal songfestivalliedjes die stadsbeiaardier Malgosia Fiebig op het carillon van de Domtoren speelt.

Met het inleveren van het bidbook stelt de stad zich officieel kandidaat om volgend jaar het Eurovisiesongfestival te huisvesten. Er heerste aanvankelijk nog onzekerheid of Utrecht wel mee zou doen. Zo zei SP’er Tim Schipper eerder in het AD dat hij geen zin heeft om veel geld in de organisatie van het songfestival te steken.

Andere steden die hoogstwaarschijnlijk woensdagmiddag ook hun bidbook zullen overhandigen, zijn Rotterdam, Maastricht, Arnhem en Den Bosch.