Game Of Thrones breekt Emmy-record

Het laatste seizoen van Game Of Thrones heeft de serie 32 nominaties opgeleverd voor een Emmy, de prestigieuze Amerikaanse televisieprijs. Daarmee verbreekt de show het record voor meeste nominaties in een jaar, dat al een kwart eeuw op naam stond van NYPD Blue. De politieserie sleepte in 1994 27 nominaties in de wacht.

Het achtste seizoen van Game Of Thrones werd onder meer genomineerd voor beste dramaserie, beste acteur (Kit Harington) en beste actrice (Emilia Clarke).

Organisator Television Academy maakte de nominaties dinsdag bekend in Los Angeles. De 71e Primetime Emmy Awards worden op 22 september uitgereikt in het Microsoft Theater in die stad.