Songfestivalcommissie meldt zich in Maastricht

Maastricht mag zich woensdag bewijzen als ideale songfestivalstad. De stad krijgt bezoek van de selectiecommissie van NPO, AVROTROS en NOS.

Een dag na de bekendmaking dat alleen Rotterdam en Maastricht nog in de race zijn om het Eurovisiesongfestival in 2020 te organiseren begint de selectiecommissie al met werkbezoeken aan de twee kanshebbers. Woensdag wordt het MECC in Maastricht bezocht en donderdag gaat een delegatie naar Ahoy in Rotterdam, bevestigen woordvoerders van de evenementenlocaties.

“Alles op technisch, operationeel en logistiek vlak wordt inhoudelijk besproken en we zullen eventuele vragen beantwoorden. Daarna volgt een rondleiding door het complex met de mogelijke locaties”, zegt Frank Mimpen, commercieel directeur van het MECC.

Rotterdam ontvangt de commissie donderdag met een delegatie van de gemeente en Ahoy. Of burgemeester Ahmed Aboutaleb door ook bij is, is nog niet bekend. De verwachting is dat half augustus duidelijk wordt in welke stad volgend jaar het songfestival zal zijn.