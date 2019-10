Ondanks ophef recordomzet voor film Joker

Ondanks alle ophef over Joker is de film zeer populair gebleken in de Verenigde Staten. In het openingsweekend heeft de film een omzet geboekt van 93,5 miljoen dollar (85 miljoen euro).

Daarmee is de rolprent de best verdienende opening in oktober ooit. Het oude record, 73 miljoen euro, was sinds vorig jaar in handen van Venom.

De film laat de mentale ineenstorting van het geschminkte personage zien. Het is de aartsvijand van Batman in verschillende films, televisieprogramma’s en strips. Joker kreeg zowel lovende als vernietigende kritieken en wordt controversieel genoemd vanwege de manier waarop ‘het kwaad’ wordt neergezet.

In 2012 schoot een man in Aurora verschillende mensen neer in een bioscoop tijdens The Dark Knight Rises, een film waar de Joker ook in voor komt. De schutter was gekleed als The Joker.

Veel Amerikanen waren bang dat de nieuwe film ook tot incidenten zou leiden en verschillende bioscopen hebben extra beveiliging ingeschakeld. Er zijn geen grote incidenten bij Amerikaanse bioscopen geweest afgelopen weekend.