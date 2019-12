Trump weert verslaggevers partijdig Bloomberg

President Trump wil niet langer dat verslaggevers van het persbureau Bloomberg zijn verkiezingscampagne verslaan. Bloomberg News is eigendom van de steenrijke Democratische presidentskandidaat Michael Bloomberg. Het persbureau heeft in een verklaring laten weten, dat het kandidaat Bloomberg en alle andere Democratische kandidaten niet langer kritisch volgt. Aan de 2700 journalisten en analisten van Bloomberg News is dit meegedeeld.

De verklaring van Bloomberg volgt op de mededeling van eigenaar Bloomberg dat hij zondag ook officieel in de strijd om het presidentschap is gestapt. Persbureau Bloomberg wil wel de campagne van Trump kritisch blijven volgen, maar dat vindt Trump gezien de houding van het bureau onacceptabel.

Hoofdredacteur John Micklethwait laat als reactie weten dat “de beschuldiging van vooringenomenheid” ongefundeerd is. “We hebben Donald Trump eerlijk en op een onpartijdige manier behandeld sinds hij in 2015 kandidaat werd en zullen dat blijven doen, ondanks de beperkingen die de campagne van Trump heeft opgelegd.”