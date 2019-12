Maasland eist schadevergoeding van Privé

Bridget Maasland wil een schadevergoeding van 7500 euro van weekblad Privé voor het plaatsen van een volgens haar onjuist artikel. Ook eist de presentatrice een rectificatie van het verhaal dat zij en André Hazes al in 2014 het bed met elkaar hadden gedeeld. Het kort geding van Bridget diende donderdagochtend in Amsterdam. Hazes was mee naar de rechtbank ter ondersteuning.

Privé meldde recent dat de presentatrice en de zanger, sinds vorige maand officieel een stel, het vijf jaar geleden al op de bruiloft van Patty Brard erg gezellig met elkaar hadden. Volgens Maasland klopt er niets van de roddel. “Het verhaal is misschien smeuïg, maar zonder bronnen. Hoe betrouwbaar is dit?”, aldus Royce de Vries, advocaat van Maasland.

De advocaat van Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds stelt dat een vordering onrechtmatig is omdat drie bronnen met naam en toenaam een schriftelijke verklaring hebben gegeven. Volgens Santegoeds zijn er in totaal twaalf bronnen die Hazes en Maasland hebben gespot op het huwelijk.

De uitspraak is op 20 december.