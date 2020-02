Weinstein getuigt niet tijdens strafzaak New York

Harvey Weinstein getuigt zelf niet tijdens zijn strafzaak in New York. Zijn advocaten zeggen dat niet nodig te vinden. Dat betekent dat het einde van het proces in zicht is. De slotpleidooien kunnen later deze week worden gehouden.

Weinstein staat in de metropool terecht voor het misbruik van twee vrouwen: Jessica Mann en Mimi Haleyi. De zaak wordt gezien als een cruciaal moment voor de #MeToo-beweging tegen seksueel geweld. Tientallen vrouwen traden naar buiten met beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen de gevallen filmproducent.

De advocaten van Weinstein hebben betoogd dat vrouwen vrijwillig seksuele relaties met hem aangingen. Ze riepen deze week onder meer een voormalige vriendin van Mann op als getuige. Die verklaarde dat het vermeende slachtoffer Weinstein beschouwde als een “spirituele zielsverwant” en nooit sprak over het vermeende misbruik.

Een van de advocaten van de filmproducent zei bij de rechtbank dat zijn cliƫnt zelf wel graag wilde getuigen om zijn naam te zuiveren. Zijn juridische team zou dat onnodig hebben gevonden omdat het bewijs tegen hem zwak zou zijn.

Juryleden moeten zich uiteindelijk uitspreken over de vraag of Weinstein schuldig is. Het oordeel van een jury moet unaniem zijn, maar dat lukt niet altijd. De geruchtmakende misbruikzaak tegen acteur Bill Cosby moest bijvoorbeeld worden overgedaan omdat de jury geen knoop kon doorhakken.