Minuut stilte op filmfestival Berlijn voor slachtoffers Hanau

De organisatie van het filmfestival in Berlijn is diep geschokt door de schietpartijen in Hanau van woensdag. De Berlinale, die tot en met 1 maart duurt, opent donderdag daarom met een minuut stilte voor de slachtoffers.

“Onze oprechte deelneming gaat uit naar de slachtoffers en hun families”, schrijft de organisatie op Twitter. “We staan voor tolerantie en gastvrijheid. We zijn tegen geweld en racisme. Bij de opening van vandaag herdenken we de slachtoffers met een minuut stilte.”

Een man met extreemrechtse sympathie├źn schoot woensdagavond in twee shishabars in totaal negen mensen dood. De meesten hadden een migratieachtergrond. Daarna doodde hij zijn moeder en zichzelf.