Kunstwereld wil hulp en onderzoek voor betere positie werknemers

De kunstwereld heeft hulp van de overheid nodig om de kosten voor een betere arbeidsmarktpositie voor de werknemers in de eigen sector op te brengen. Ook moet er breder onderzoek worden gedaan om nog beter uit te vinden wat de gevolgen zullen zijn van die extra kosten. Anders kan die arbeidspositie niet beter maar juist slechter worden, door vermindering van het aanbod. Dat zegt belangenorganisatie Kunsten ’92 in een brief aan de Tweede Kamer.

De Kamer overlegt woensdag over de door tal van organisaties onderschreven Fair Practice Code, waarin die verbetering wordt nagestreefd. De code voor onder meer een redelijke beloning is door de sector zeer gewenst, maar de kosten van de toepassing zullen volgens een analyse in opdracht van de cultuurminister 20,1 miljoen per jaar bedragen. Als de kunstwereld dit helemaal zelf moet behappen, leidt dat tot bepaalde bezuinigingen en daardoor tot een “zeer forse afname van het aantal uitvoeringen en presentaties”, vreest Kunsten ’92.

“Het gevaar van een neerwaartse spiraal in plaats van versterking van de sector is groot: minder voorstellingen en presentaties leiden tot minder zichtbaarheid, minder publieksinkomsten én inkomsten van lagere overheden en fondsen, waardoor productie nog verder teruggeschroefd moet worden. Dat leidt tot verslechtering in plaats van verbetering van de inkomenspositie van makers”, aldus de club, die om te beginnen meer onderzoek naar de effecten wil.