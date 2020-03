Rusland stuurt punkpop-raveband naar Rotterdam

Ook Rusland heeft een inzending voor het Eurovisiesongfestival gekozen. Maandagavond werd bekend dat punkpop-raveband Little Big het land in Rotterdam gaat vertegenwoordigen.

Little Big, bestaande uit de vier bandleden Ilja Proesikin, Sonja Tajoerskaja, Anton Lissov en Sergej Makarov, komt oorspronkelijk uit Sint-Petersburg. Hun hitsingle Skibidi uit 2018 werd binnen een week al 23 miljoen keer op YouTube bekeken. Het dansje dat in de videoclip vertoond wordt is razend populair in Rusland en wordt daar door veel tv-sterren en rappers nagedaan.

Rusland komt tijdens het songfestival in de eerste halve finale op 12 mei al in actie. Met welk nummer de band in Rotterdam zal staan is nog niet bekend. De deadline voor het selecteren van het nummer sluit op 9 maart.