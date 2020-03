Website helpt Nederlandse artiesten aan inkomsten

Met de website pleasedontstopthemusic.nl willen artiestenmanagers ervoor zorgen dat Nederlandse acts weer inkomsten krijgen. Door de uitbraak van het coronavirus zijn alle concerten en festivals tot zeker 1 juni afgezegd, waardoor Nederlandse artiesten flink minder verdienen. Op de website kunnen zangers, zangeressen en bands zichzelf in de schijnwerpers zetten, waardoor bezoekers eenvoudig de muziek, streamingplatforms en webshops van artiesten kunnen vinden.

Nu veel optredens niet doorgaan, lopen ze niet alleen gages mis. Ook de verkoop van merchandise en muziekdragers daalt. De website moet leiden tot meer streaming en hogere verkoop van producten uit de webshops. Inmiddels hebben zich al tientallen artiesten en bands aangemeld op de site, onder wie Tim Knol, New Cool Collective, The Kik, Marike Jager, Merol, Sandra van Nieuwland, De Jeugd van Tegenwoordig, Moss, Jack Poels, Mathilde Santing, Kensington, Jungle By Night en My Baby. Andere Nederlandse artiesten kunnen zich nog aanmelden.