Nieuwe Hunger Games-boek komt binnen op 1 in bestsellerlijst

Het nieuwe boek van Suzanne Collins in de Hunger Games-boekenreeks is de Bestseller 60 binnengekomen op nummer 1. De ballade van slangen en zangvogels is het vierde boek in de serie. Het verhaal speelt zich af voor het begin van de Hunger Games-trilogie.

Andere nieuwkomers in de top 10 van de boekenlijst zijn het kinderboek De Zoete zusjes zoeken een schat van Hanneke de Zoete en het zelfhulpboek I Am van Susan Shumsky.

Verder blijven de boeken van Lucinda Riley mateloos populair. Drie titels van de schrijfster staan in de top 10.

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (-) Suzanne Collins – De ballade van slangen en zangvogels

2. (-) Hanneke de Zoete – De Zoete zusjes zoeken een schat

3. (1) Louis van Gaal & Robert Heukels – LvG

4. (3) Lucinda Riley – De vlinderkamer

5. (7) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

6. (8) Lucinda Riley – De zeven zussen. Zon.

7. (4) Lucinda Riley – De zeven zussen

8. (-) Susan Shumsky – I Am

9. (5) Paulien Cornelisse – Japan in honderd kleine stukjes

10. (6) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen