Kijkcijferrecord in Italiaans voetbal na corona-onderbreking

De eerste voetbalwedstrijd in Italië na een onderbreking van drie maanden vanwege de coronacrisis heeft direct een kijkcijferrecord gevestigd. De return in de halve finales van het bekertoernooi tussen Juventus en AC Milan trok 8,3 miljoen kijkers op de nationale tv-zender RAI. Daarmee was het de best bekeken wedstrijd van dit seizoen.

Bij het eerste duel tussen Juventus en AC Milan, in februari in Milaan, waren er iets meer dan 8 miljoen kijkers. De RAI zendt de bekerwedstrijden en interlands van het Italiaanse elftal uit. De wedstrijden uit de Serie A zijn op de betaalzenders Sky en DAZN te zien.

Veel viel er vrijdagavond niet te genieten voor de 8,3 miljoen Italiaanse tv-kijkers. Het duel in Turijn eindigde in 0-0, ook omdat Cristiano Ronaldo een penalty miste. Na de 1-1 in Milaan was dat voor Juventus genoeg om op basis van het uitdoelpunt de finale om de Coppa Italia te halen.