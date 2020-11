Wim ‘the iceman’ Hof in top van bestsellerlijst

Het nieuwe boek van ‘iceman’ Wim Hof heeft een derde plaats veroverd in de Bestseller 60 van de Stichting CPNB. Het boek, waarin Hof uitlegt over zijn zelf ontwikkelde Wim Hof-methode, is daarmee de hoogste nieuwkomer in de boekenlijst.

Mogelijk heeft het optreden van Hof in de talkshow Beau bijgedragen aan het succes van het boek. Aan het einde van de seizoensstart van het programma ging Beau van Erven Dorens drie en een halve minuut lang in een ijsbad, waarbij hij door Hof werd bijgestaan.

De top drie van de bestsellerlijst is verder ongewijzigd. Net als vorige week staan Opgewekt naar de eindstreep van Hendrik Groen en de biografie Martien van Jan Dijkgraaf op de eerste en tweede plaats.

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (1) Hendrik Groen – Opgewekt naar de eindstreep

2. (2) Jan Dijkgraaf – Martien

3. (-) Wim Hof – De Wim Hof methode

4. (3) Hanneke de Zoete – De zoete zusjes vieren Sinterklaas

5. (6) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

6. (5) Marieke Lucas Rijneveld – Mijn lieve gunsteling

7. (4) Lucinda Riley – De zilverboom

8. (7) Maike Meijer – Wen er maar aan

9. (9) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen

10. (10) Marieke Lucas Rijneveld – De avond is ongemak