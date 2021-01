Top Bestseller 60 vrijwel ongewijzigd

In de top van de eerste Bestseller 60 van het jaar is weinig veranderd. Net als vorige week staat Charly Mackesy met De jongen de mol, de vos en het paard op nummer 1 in de wekelijkse boekenlijst.

Ook de nummer twee is ten opzichte van vorige week ongewijzigd. Die plaats wordt ingenomen door De meeste mensen deugen van Rutger Bregman. Een beloofd land van Barack Obama stijgt een plekje en maakt de top drie compleet.

In de wekelijkse boekenlijst staan verder drie nieuwe titels. Het testament van agent 1218 van Monique Veenstra is de hoogste binnenkomer, op de 23e plaats. De intelligente belegger van Benjamin Graham komt binnen op plaats 48. Het eerste deel van Julia Quinns Bridgerton-boeken, De ongetrouwde hertog, staat als nieuwkomer op de 52e plaats.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (1) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

2. (2) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen

3. (4) Barack Obama – Een beloofd land

4. (7) Haemin Sunim – Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt

5. (10) David Van Reybrouck – Revolusi

6. (3) Roxane van Iperen – ’t Hooge Nest

7. (9) Jan Dijkgraaf – Martien

8. (19) Maike Meijer – Wen er maar aan

9. (5) Randall Munroe – Wat als?

10. (9) Michael Pilarczyk – Master Your Mindset