Wereldwijd meer dan 49 miljoen kijkers voor Harry en Meghan

Meer dan 49,1 miljoen kijkers hebben wereldwijd afgestemd op het spraakmakende interview van de Amerikaanse talkshowpresentatrice Oprah Winfrey met de Britse prins Harry en diens echtgenote Meghan Markle, meldt CBS. Daarbij gaat het volgens het Amerikaanse netwerk zowel om televisiepubliek als kijkers die het interview via een stream volgden.

In het interview uitte het koppel dat onlangs alle officiƫle taken in het kader van het Britse koningshuis definitief neerlegde, beschuldigingen van racisme, verwaarlozing en ruziemaken binnen de koninklijke familie en de hofhouding. Het gesprek werd zondag uitgezonden door CBS en maandag door het Britse ITV. Dinsdagavond werd het interview in Nederland uitgezonden. Op streamingplatforms kan het nog steeds worden bekeken.

Volgens CBS gaat het om een voorlopige kijkcijfertelling, omdat er nog herhalingen van het interview worden uitgezonden. Vrijdag is het in de Verenigde Staten opnieuw te zien. De Amerikaanse kijkers waren goed voor 17,8 miljoen van het totale aantal kijkers. Volgens CBS was het interview daarmee de best bekeken speciale uitzending sinds de Oscar-uitreiking in februari vorig jaar.