Zangeres Adele brengt nieuwe single Easy on Me uit

Zangeres Adele heeft in de nacht van donderdag op vrijdag de nieuwe single Easy on Me uitgebracht. Het nummer en de videoclip verschenen om middernacht (lokale tijd). De videoclip begint op dezelfde locatie als die van haar hit Hello uit 2015. In Easy on Me verlaat ze dat huis en in de auto begint het nieuwe nummer, waarin ze terugblikt op de afgelopen jaren. Ze lijkt daarin ook haar scheiding aan te halen als ze zingt dat ze heeft geprobeerd haar huwelijk te redden. “Maar ik weet dat dat er nu waarschijnlijk niet zo uitziet”, aldus de Britse zangeres in het nummer.

Adele had dinsdag op sociale media al een stukje gedeeld van de nieuwe clip. Ze vertelde toen dat het album haar door een turbulente tijd in haar leven heeft gesleept. De laatste keer dat Adele een nummer uitbracht is vijf jaar geleden. Onlangs kondigde de Britse zangeres ook een nieuw album aan, met de titel 30. De plaat komt op 19 november uit.