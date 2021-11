TikTok online verlengstuk van Museumnacht Amsterdam

De Museumnacht Amsterdam slaat dit jaar de handen ineen met videoplatform TikTok. Verschillende deelnemende musea en andere culturele instellingen gaan op gezette tijden live en geven dan een presentatie, rondleiding of kijkje achter de schermen. Ook curatoren, kunstenaars en tiktokkers gaan creatieve video’s delen, onder de hashtags #Museumtime en #LerenopTikTok.

De Museumnacht Amsterdam is komend weekend in de nacht van zaterdag op zondag. Er doen 54 locaties mee en alle tickets zijn uitverkocht. Er worden 32.000 bezoekers verwacht. Zij moeten allemaal een geldig coronatoegangsbewijs laten zien als ze hun polsbandje voor het evenement ophalen bij de eerste locatie die ze bezoeken. De andere deelnemende musea kunnen dat bij de entree opnieuw controleren. De organisatie van de Museumnacht wijst er verder op dat er ook in de musea zelf mogelijk coronamaatregelen gelden, zoals 1,5 meter afstand.

Aan de Museumnacht doen onder meer de bekende musea als het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum, het Rembrandthuis en het Van Gogh Museum mee, maar ook instellingen als Oscam, Mediamatic en de ISN Fatih Moskee. Bezoekers krijgen muziek- en dansoptredens, lezingen, films, workshops en spellen voorgeschoteld.

Vorig jaar ging de Amsterdamse Museumnacht niet door vanwege corona.