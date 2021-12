Prijsuitreiking F1-wereldtitel Max Verstappen via livestream te volgen

Onlangs is Max Verstappen wereldkampioen geworden in de Formule 1. In de laatste ronde van de Grand Prix in Abu Dhabi wist Verstappen zijn tegenstander in te halen, waardoor hij als eerste over de streep kwam. Op donderdag 16 december wordt de F1-wereldtitel uitgereikt.

Hoe ziet Verstappen zijn leven er nu uit?

Veel sporters die wereldkampioen werden, zijn bij terugkeer gehuldigd in hun woonplaats. Dit was voor de Nederlandse autocoureur Max Verstappen niet het geval. Hij had namelijk in Abu Dhabi nog een aantal plichtplegingen. Zo had Verstappen een eindejaarsinterview met rechtenhouder Ziggo. Onlangs heeft Verstappen ook een testdag van de Formule 1 gehad. Vanaf het seizoen in 2022 rijden de autocoureurs met compleet nieuwe auto’s. Verstappen heeft zijn nieuwe auto getest in de Verenigde Arabische Emiraten.

Tijdens de testdag reed hij nog met nummer 33, in plaats van nummer 1. Dit komt omdat op 16 december pas de F1-wereldtitel uitgereikt wordt. Dit gebeurt tijdens het gala van Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) in Parijs. Vanaf dat moment wordt Verstappen pas erkent als wereldkampioen. De prijsuitreiking in Parijs is te volgen vanaf 21:00 uur via een livestream op de Facebookpagina van de FIA.

Wereldkampioen Max Verstappen

Max Verstappen is de eerste Nederlandse wereldkampioen in de historie van de Formule 1. Zijn grote rivaal, de Britse autocoureur Lewis Hamilton, had een groot deel van de race een hoog tempo. Het leek er niet op dat Verstappen de titel als wereldkampioen zou pakken.

In de laatste vijf ronden gebeurde er iets opmerkelijks. Canadees-Iraanse autocoureur Nicholas Latifi crashte. Hierdoor werd een safety car naar buiten gestuurd. In de tussentijd werd de raceauto van Verstappen op een nieuw setje softs gezet. Hamilton reed door op zijn oude set banden. Verstappen wist in de laatste ronde Hamilton voorbij te gaan, waardoor hij de wereldtitel had veroverd.

De Grand Prix in Abu Dhabi werd bekeken door fans vanuit heel Nederland. Het moment dat Verstappen als eerste over de streep reed, werd bekeken door 6 miljoen Nederlanders.

Pijn in de laatste ronde van Grand Prix

Wat veel kijkers niet wisten, is dat Verstappen in de laatste ronde enorm veel pijn had. In de slotfase van de race kreeg de autocoureur last van kramp. Hierdoor had Verstappen bijna geen kracht meer in zijn benen om op het gaspedaal te drukken. In de bochten moest hij remmen, waardoor zijn benen een aantal seconden konden rusten. Verder bestond het circuit uit lange, rechte stukken, waarbij Verstappen vol gas moest geven. Dit was erg pijnlijk voor de racer. Toch wist hij de pijn te negeren en de wereldtitel te pakken.

