Gouden Beer voor Spaans-Italiaans drama Alcarràs

Het Spaans-Italiaanse drama Alcarràs heeft de hoofdprijs veroverd op het filmfestival van Berlijn. De film van Carla Simón won de Gouden Beer, de prijs voor beste film. Dat maakte de jury van de Berlinale, onder voorzitterschap van regisseur M. Night Shyamalan, woensdag bekend.

De film vertelt over een familie van perzikboeren in Spanje. Hun leven verandert wanneer de familie van hun land gezet dreigt te worden. Regisseuse Carla Simón droeg de prijs op “aan de mensen die het land bewerken” en benadrukte het belang van de landbouw voor de maatschappij.

De Franse regisseuse Claire Denis won de Zilveren Beer voor beste regisseur voor de film Avec amour et acharnement. Actrice Meltem Kaptan won de Zilveren Beer voor beste hoofdrol in Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush. Volgens de jury had die film ook het beste scenario.

De 72e editie van het filmfestival van Berlijn duurt nog tot en met zondag.