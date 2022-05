Talpa Network lanceert podcast ‘De H van Hetero’

Deze week gaat ‘De H van Hetero’ live. Een podcast waarin Solange Dekker en Luuk Dresen, een transvrouw en een hetero cisman, in gesprek gaan met verschillende gasten over seksualiteit. Het is de eerste gelanceerde podcast van ‘The Cast’, een initiatief van Talpa Network om podcastmakers te helpen en ondersteunen bij het realiseren en vergroten van hun creatieve idee.

Alle letters vertegenwoordigd

In ‘De H van Hetero’ staan alle letters van de LHBTIQA+ gemeenschap centraal. Elke aflevering gaan Solange en Luuk in gesprek met een gast die één van de letters vertegenwoordigd, met als doel om meer begrip te creëren voor de desbetreffende seksualiteit en zo een brug te slaan tussen de LHBTIQA+ en hetero communities. In de eerste aflevering, over de L van Lesbisch, is Barbara Barend te gast. De podcast ‘De H van Hetero’ bestaat uit negen afleveringen en is vanaf 19 mei elke donderdag te beluisteren via audioplatform JUKE.

Naast Barbara Barend gaan Luuk en Solange ook in gesprek met onder anderen Maik de Boer over homoseksualiteit en met D66-kamerlid Lisa van Ginneken over transseksualiteit. Ook komt in de laatste aflevering Maxim Hartman langs om zijn visie en ideeën te delen over de LHBTI+ gemeenschap.

In gesprek met …

Solange Dekker is erg trots op het resultaat: “Het is te gek geworden, een prachtige podcast met bijzondere verhalen. Toen ik het idee begon was het om met name meer begrip te krijgen vanuit de hetero community, om mensen die dat willen wat te kunnen bijbrengen op een leuke en bijzondere manier. Ik ben heel dankbaar voor alle gasten en hun openhartigheid, dat is precies wat we graag wilden. Hiermee maak je seksualiteit en genderidentiteit beter bespreekbaar. Voor ons is het al een enorm succes en we zijn ontzettend blij dat we onze podcast nu ook kunnen delen.”

Luuk Dresen: “Ik ben heel blij dat onze podcast na maanden hard werken nu eindelijk live is. Ik ben heel benieuwd wat mensen ervan gaan vinden. Ik heb zelf in ieder geval veel geleerd tijdens het maken van deze podcast. Het was heel fijn dat Talpa Network ons alle ruimte heeft gegeven om de podcast precies zo te maken zoals wij dat voor ogen hadden. Met hun begeleiding en tools hebben we denk ik iets heel moois kunnen neerzetten”.

Solange Dekker is momenteel in de race voor de titel van Miss Nederland. Luuk Dresen is presentator van YouTubekanaal ‘Nieuwe Gasten’ en de populaire podcast ‘Lekker Lullen de Podcast’.