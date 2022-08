Korte docu TRIO (2015) deelt inspirerende missie van 88-jarige biologe Jane Goodall

De inmiddels 88-jarige Jane Goodall heeft een documentaire-waardig leven achter de rug, en de korte film TRIO is dan ook niet de eerste film over de Engelse antropologe en biologe. Met een specialisatie in ethologie en primatologie is ze het bekendst van haar zestigjarige studie van het sociale en familiale leven van de chimpansee, die ze vanaf 1960 bestudeerde in het Gombe Stream National Park in Tanzania. Nog steeds is ze actief bezig om zich in te zetten voor de natuur en geeft ze veel lezingen. Filmmaker Iván Sáinz-Pardo maakte in 2015 een intiem en authentiek portret van Goodall in de 15-minuut durende film TRIO. De film is te bekijken op het UNWomen kanaal van ShortsTV

Liefde voor muziek en de natuur

Als één van de meest inspirerende en gerenommeerde activisten aller tijden, is Goodall sinds 2010 bezig om haar boodschap over de natuur en de wereld samen met twee muzikanten uit te dragen. De korte film TRIO is een verhaal over vriendschap, liefde voor de natuur en passie voor muziek. ‘‘Ik denk dat muziek altijd een belangrijke rol in mijn leven heeft gespeeld,’’ vertelt Goodall in de film. ‘‘Ik hou van de geluiden van de natuur. Muziek is een mooie manier om mensen te raken en om een boodschap over te brengen’’. Gedurende de film heeft muziek ook een centrale rol. Klanken van klassieke instrumenten worden gebruikt om verschillende gedeelten van het verhaal aan elkaar te verbinden.

Missie

‘‘Muziek kan de energie in de zaal verhogen wanneer ik op het podium aan het praten ben. Voor mij gaat het om de harmonie. De muziek van de natuur versterkt mijn verhaal. Ik heb het gevoel dat de instrumenten in combinatie met wat ik vertel een sterke impact samen hebben.’’ Goodall reist zo’n 300 dagen per jaar om lezingen te geven voor het publiek. Haar doel is om mensen iets te leren over de natuur en ze hoop te geven. ‘‘Er zijn mensen die geweldig werk doen en de natuur heeft de kracht om te herstellen, als ze de kans krijgt. Het is belangrijk om zoveel mogelijk mensen te bereiken, niet alleen de natuurliefhebbers. Ik grijp iedere mogelijkheid om mijn boodschap te delen. ’’

Leven tussen de chimpansees

Goodall leefde jarenlang tussen de chimpansees en kwam tot de ontdekking dat de dieren werktuigen maken én gebruiken. Dat is een belangrijke ondervinding, want daarvoor werd gedacht dat alleen mensen werktuigen gebruiken. Er zijn chimpansees die takjes en twijgen gebruiken om termieten te vangen. Ze steken een twijgje in een gat waar termieten zich bevinden en nadat deze met termieten is bedekt wordt het takje teruggetrokken en leeggegeten. Daarnaast ontdekte Goodall dat chimpansees soms vlees eten, gemeenschappelijk op jacht gaan en oorlog voeren met andere groepen chimpansees en apensoorten.

Over de maker

De Spaanse filmmaker Iván Sáinz-Pardo heeft bijna de hele productie van de film op zich genomen. De regie, het editen en het camerawerk heeft hij zelfstandig uitgevoerd. Na zijn opleiding aan de Munich Film School heeft hij heel wat korte films geproduceerd en meer dan vijfhonderd prijzen gewonnen, waaronder een Oscar. Naast zijn eigen films werkt hij ook als regisseur en scenarioschrijver voor de televisie. Op dit moment werkt hij aan de Amazon original serie Die Therapie (2022), gebaseerd op de bestseller van de Berlijnse auteur Sebastian Fitzek. Ook werkt hij samen met Neos Films and Leonine studios aan de speelffilm Gemischtes Doppel, een Duitse remake van de Spaanse comedy film Amor en polvo.