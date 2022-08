Korte docu The Firefox Guardians toont unieke blik in het leven van bedreigde rode panda

Rode panda’s worden steeds zeldzamer. Naar schatting zijn er op dit moment minder dan 2500 in het wild over en dat aantal blijft dalen. Dit feit ging de Indiase filmmaker Gunjan Menon aan het hart en ze besloot een korte film te maken om bewustzijn over deze ontwikkeling te vergroten. Met The Firefox Guardians (2018) krijgt de kijker een unieke blik in het leven van de boswachters die rode panda’s beschermen. De film heeft inmiddels verschillende prijzen en nominaties ontvangen en wordt nog steeds wereldwijd vertoond.

Het verhaal

De korte documentaire laat de dichtbegroeide bamboo jungle in Nepal zien, waar rode panda’s leven. Menuka, een meisje uit een lokaal dorp, wordt gevolgd in haar taak om een jonge panda te vinden. Op die manier kunnen de boswachters ontdekken of de rode panda’s zich aan het voortplanten zijn. The Firefox Guardians schetst een beeld van de amper vastgelegde en bedreigde panda’s.

Inspiratie

Gunjan Menon vertelt aan filmplatform Filmfreeway dat ze in 2016, twee jaar voor de productie van de film, op het idee kwam voor de film. Toen ze las dat haar favoriete dier ernstig bedreigd was, voelde dat ze graag aandacht wilde geven aan dit onderwerp. Daarnaast kwam dat goed uit met haar studie, want voor haar master in Wildlife Filmmaking in Bristol was ze bezig met het nadenken over ideeën voor haar eindfilm. ‘‘Ik heb altijd al rode panda’s willen filmen in het wild, maar ik had nooit de middelen. Dit keer besloot om ik om eindelijk aan de slag te gaan met mijn passie en een verhaal te vinden dat het waard zou zijn om te vertellen.’’

Uitdagingen

Tijdens haar voorbereidende onderzoek kwam ze het verhaal tegen van Menuka. ‘‘Ik kon me goed in haar inleven en ik wilde haar verhaal en platform geven om de wereld te bereiken. Ze is een heel bijzondere vrouw die velen inspireert. Het was een uitdaging om iemand te filmen die nog nooit gefilmd is en daarnaast ook niet dezelfde taal spreekt als ik. Onze gedeelde passie voor rode panda’s maakte het gelukkig mogelijk om het verhaal op de juiste manier te vertellen.’’

Over Gunjan Menon

Als National Geographic Explorer en conservatie filmmaker heeft Menon al verschillende films over wildlife en bedreigde diersoorten gefilmd en geregisseerd. Ze staat bekend om haar verhalen die bedoeld zijn om impact te maken. De afgelopen negen jaar heeft Gunjan verschillende lofbetuigingen ontvangen met meer dan 40 awards en nominaties vanuit 15 landen. Haar werk is uitgezonden op Animal Planet, Discovery Channel, Nat Geo Wild, Disney+, Hotstar, BBC Earth, Netflix en lokale Indiase platforms. Tijdens haar masteropleiding in Wildlife Filmmaking aan de University of the West of England, heeft ze The Firefox Guardians afgerond. Later werd deze korte documentaire onderdeel van de driedelige serie genaamd WildLives. De film wordt nog steeds wereldwijd vertoond met als doel om geld op te halen voor het redden van rode panda’s. Menon is ook actief bezig met andere organisaties en campagnes om zich in te zetten voor de bedreigde diersoort.