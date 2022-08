Omgaan met een lastig dilemma: korte film Omerta toont innerlijke strijd van een jonge Tunesische vrouw

Hoe ga je om met een stressvolle situatie? En hoe maak je keuzes wanneer de veiligheid van je broer ervan af hangt? Die vragen staan centraal in de korte film Omerta (2018) van filmmakers Mariam Al Ferjani en Mehdi Hamnane. In vijftien minuten tonen ze welk effect een crisis heeft op een groepje vrienden. De film is te bekijken op het UNWomen kanaal van ShortsTV

Het verhaal

Omerta vertelt het verhaal van de jonge Tunesische vrouw Donia, die naar Frankrijk vertrekt om te gaan studeren. Haar laatste nacht in Tunis viert ze samen met haar broer Yahya, Ali en Ibrahim. Samen sluiten ze de avond af op het strand, waar ze joints roken. Zodra ze wakker worden, is Yahya verdwenen. Paniek breekt uit, want de politie inschakelen heeft ook gevolgen voor hen en zou ertoe kunnen leiden dat ze in de gevangenis belanden. Donia wil niets liever dan haar broer terugvinden en is bereid om de consequenties onder ogen te zien. Haar vrienden willen liever zelf proberen om Yahya terug te vinden en blijven het liefst zo ver mogelijk van de politie vandaan. Die onenigheid leidt tot een conflict waarbij de emoties hoog oplopen.

Realistische emoties

De jonge acteurs Aïcha Ben Miled, Marwan Grati, Montassar Ayari en Fares Landoulsi slagen erin om de zorgen, stress en uiteindelijk paniek op een realistische manier weer te geven. Met name hoofdrolspeelster Ben Miled toont in Omerta de innerlijke strijd van haar karakter en draagt daardoor de film.

Op het gebied van cinematografie wordt veel gebruik gemaakt van close-ups, waardoor de kijker de emoties intiem en van dichtbij meemaakt. Het verdwijnen van Yahya dwingt Donia en de vrienden tot een keuze, wat ook de kijker aan zet om na te denken over dit dilemma. Welke keuze zou je maken als je in hun schoenen zou staan? Zou je je toekomst en studie in het buitenland riskeren voor een familielid dat nergens te bekennen is? Of kies je voor jezelf en probeer je het probleem zonder politie op te lossen? Dat is geen gemakkelijke keuze en in Omerta lopen de spanningen daardoor hoog op.

Over de makers

De Tunesische Mariam Al Ferjani was bezig met een studie Geneeskunde toen ze scenarioschrijfster Leyla Bouzid ontmoette. Ze verruilde haar medische studie voor een filmstudie in Milaan. Buiten de semesters om vloog Ferjani terug naar Tunesië waar ze de experimentele korte films The Claim en Wintry regisseerde. Naast haar filmopleiding houdts ze zich ook bezig met fotografische zelfportretten. Na haar afstuderen in 2015 woont en werkt ze in zowel Tunis als Milaan.

De Franse Mehdi Hamnane besloot in 2012, na zijn opleiding in economie en sociale wetenschappen, een filmstudie te gaan doen in Parijs. Zijn korte film Talion regisseerde hij samen met zijn broer Yanis. Het werd een succes, want Talion werd geselecteerd voor meer dan twintig filmfestivals wereldwijd. Op dit moment is hij bezig met het maken van zowel een korte film als een speelfilm.