Ochtendshows commerciële radio volgen ‘alle facetten’ van het WK

De ochtendshows van commerciële radiozenders besteden wél aandacht aan het WK voetbal in Qatar, maar houden daarbij rekening met het feit dat het toernooi niet onomstreden is. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP.

Woensdagochtend besloten de dj’s van Jan-Willem Staat Op! van de publieke radiozender NPO Radio 2 geen aandacht meer te gaan besteden aan het WK in Qatar. Hun collega’s bij commerciële zenders volgen hun voorbeeld niet, maar houden wel rekening met de omstandigheden waaronder het toernooi wordt gehouden.

Radio 538, Radio 10 en Radio Veronica, alle van Talpa Network, besteden “op eigen wijze” aandacht aan het WK in Qatar, zo laat een woordvoerder van Talpa Network weten. “We zijn ons bewust van de problemen in het gastland en worden door de KNVB goed op de hoogte gehouden van de activiteiten die de KNVB onderneemt om verbetering te realiseren”, aldus de zegsvrouw. Talpa Network heeft rond het wereldkampioenschap een samenwerking met de KNVB.

Ook Qmusic stelt het WK niet op voorhand te boycotten. “Uiteraard zorgen we voor duiding als het behandeld wordt. Wij maken radio voor en met de luisteraar en kijken daarbij heel goed naar wat op dat moment leeft”, aldus een woordvoerder.

Radiozenders 100%NL en SLAM! besteden in hun ochtendshows vooral aandacht aan de sportieve prestaties van het Nederlands elftal. “Daarnaast zullen we als dit ter sprake komt alle facetten en onderwerpen van dit WK bespreken, dan wel als nieuwsvoorziening of redactioneel met luisteraars”, aldus een woordvoerder van Radiocorp, het bedrijf waar 100%NL en SLAM! onder vallen.