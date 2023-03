Op internationale Vrouwendag toont ShortTV korte films, geregisseerd, geschreven of geproduceerd door vrouwen

ShortsTV zal op 8 maart, Internationale Vrouwendag, een programma met films tonen over gendergelijkheid en vrouwenrechten. Alle shorts zijn geregisseerd, geschreven of geproduceerd door vrouwen die allemaal door the Academy erkend zijn.

Sowieso loopt er op ShortsTV een Oscars Takeover tot en met 13 maart als de 95e Academy Awards plaatsvinden. Deze korte films staan op de shortlist voor genomineerde korte films of korte films die al een Oscars wonnen in het verleden. Daarnaast worden er interviews getoond met genomineerde filmmakers over hoe het voelt om in de running te zijn voor de prestieuse Oscar.

Zie hieronder voor de lijst met films die getoond gaan worden:

Films for equality-UN WOMEN

The Silent Child, geschreven en geproduceerd door Rachel Shenton, won een Oscar voor beste Live Action short.

Lost Property Office, geproduceerd door Liz Kearney, op de shortlist voor een Oscar in de categorie beste Animated short.

Caroline, mede geregisseerd en geproduceerd door Celine Held, op de shortlist voor een Oscar voor beste Live Action short. De film legt het pijnlijke morele dilemma bloot van alleenstaande moeders. Voor meer info kun je het interview met de makers bekijken.

Bestia, geproduceerd door Cecilia Toro, genomineerd voor een Oscar voor beste Animated short.

Andere films tijdens internationale vrouwendag

The Silence Beneath the Bark, op de shortlist voor een Oscar in de categorie Animated short

Negative Space, genomineerd voor best Animated short

Uncle Thomas, Accounting for the Days. Op de shortlist voor beste Animated short

Refugee, op de shortlist voor beste Live Action short

Interstate, won de Student Academy Award

ShortsTV is te bekijken via Ziggo.