In de spotlight Investor Tamara Obradov tijdens UNWomen&Movies TVProgramma

Venture Investor Tamara Obradov was te gast tijdens het TV-programma UNwomen&Movies uitgezonden door ShortsTV & Ziggo. Nieuws.nl toont de eerste beelden en het interview.

Venture Investor & Partner van Tablomonto Ventures, Tamara Obradov, houdt zich al meer dan tien jaar bezig met het investeren in bedrijven. Als ervaren professional ligt haar expertise op het snijvlak van technologie, financiën en creativiteit. Binnen haar positie zet ze zich in voor meer investeringen in vrouwen en meer vrouwelijke investeerders. Daarover ging ze tijdens het TV programma UNwomen & Movies in gesprek met presentator René Mioch.

Waar investeer je in?

‘‘Ik investeer via het EEC-fonds. Dat is een groot deep tech-fonds van de Europese Commissie waar 10 miljard euro in rondgaat om in verschillende deep tech sectoren te investeren. Met deep tech worden startende ondernemingen bedoeld die veel onderzoek hebben gedaan naar innovatie. Ze hebben vaak technologieën ontwikkeld die ze naar de markt willen brengen. Ook ben ik actief bij een aantal fondsen, waaronder twee fondsen die in vrouwelijke ondernemers investeren, zoals het Borski Fonds in Nederland en Hearst Lab in Amerika.’

Waarom vind je het belangrijk om mensen bewust te maken van het verschil tussen mannen en vrouwen?

‘‘Ik ben inmiddels al tien jaar aan het investeren en zo’n acht jaar geleden kwamen we met data waaruit duidelijk bleek dat we heel weinig in vrouwen investeren. Sindsdien ben ik eigenlijk ambassadeur en maak ik mij hard voor meer investeren in vrouwen. De reden dat ik zo gepassioneerd ben, is omdat het niet alleen maar gaat om de ondernemer van nu. In Nederland investeren gemiddeld 2 miljard in venture capital. Daarvan gaat 1% naar vrouwelijke ondernemers, wat betekent dat 1,98 miljard naar mannelijke ondernemers gaat. Slechts 20 miljoen gaat naar vrouwelijke ondernemers. Dat verschil is gewoon te groot. Dat geld zorgt er namelijk niet alleen voor dat er nieuwe producten en diensten op de markt worden gebracht, maar het creëert ook kansen om vermogen op te bouwen. En als je daar even bij stilstaat, dus dat we ieder jaar 1,98 miljard keer meer kans geven aan mannen om vermogen op te bouwen, dan betekent dat ook dat die mannen met dat vermogen besluiten waarin geïnvesteerd wordt. Dat zorgt voor een domino-effect van disproportioneel investeren wat de hele maatschappij raakt. Een groot probleem voor de toekomst.’’

Wat doe je er zelf aan om een verschil te maken?

‘‘Zorgen dat er meer investeringen in vrouwen komen. Het belangrijkste om dat voor elkaar te krijgen is het zorgen voor meer vrouwelijke investeerders. Zo zit ik zelf bij verschillende fondsen waar ik zorg dat er meer vrouwelijke investeerders komen. Ik geef lezingen, ik spreek bij universiteiten. Vorige week zaten we met Dutchies Capital, dat is een opleidingsinstituut voor vrouwelijke studenten om meer de finance hoek in te komen. Er zal pas meer geïnvesteerd worden in vrouwen als er ook meer diversiteit is aan de investeringskant.’’

Wie wil je bereiken?

‘‘Ik denk dat we aan het begin van de funnel meer bewustwording moeten krijgen voor investeerders over waar ze hun grote geld in investeren. En aan het einde van de funnel moeten we ons bewust zijn van het soort ondernemers waarmee we in zee gaan. Ik denk dat een van de grootste problemen bij het starten van een nieuwe onderneming, is het vinden van het juiste netwerk om geld bij elkaar te krijgen. Ik denk dat dat ook absoluut iets is wat we samen moeten oplossen.’’

Zijn er meer vrouwen zijn die bezig zijn met dit onderwerp?

‘‘Toen ik zelf begon waren we met een heel klein groepje en kenden we elkaar allemaal. Tegenwoordig zie je dat er eigenlijk meer en meer vrouwen in onze sector komen, wat natuurlijk ook een hele leuke sector is. Je helpt startende ondernemingen om iets moois te maken en hun dromen na te jagen. Wie wil dat nou niet? Dus je ziet wel een beweging, maar het kan veel sneller.’’

Hoe lang denk je nog dat het gaat duren voordat er structureel meer in vrouwen geïnvesteerd gaat worden?

‘‘Volgens mij heeft LinkedIn een onderzoek gedaan waaruit bleek dat het nog 127 jaar gaat duren. Ik hoop natuurlijk dat het sneller zal gaan. Sinds ik ermee bezig ben, is het percentage wat in vrouwen geïnvesteerd wordt onveranderd. Het antwoord heb ik dus nog niet, laat ik het zo zeggen. Ik hoop in ieder geval dat er meer mensen opstaan, zowel mannen als vrouwen, die denken: ik wil een deel van mijn investeringen toewijzen aan diverse founders. Als we daar al mee beginnen, dan zijn we al een stuk verder dan 1%.’’

Het hele interview zien? Op 9 mei 2024 wordt het hele programma uitgezonden om 21.00 op Ziggo kanaal 13 en shortsTV.