Zoekmachine Google krijgt nieuwe AI-update, grootste in jaren

Google gaat een nieuwe update van zijn zoekmachine uitrollen, een van de grootste in 25 jaar. Gebruikers kunnen binnenkort antwoorden verwachten die zijn geformuleerd met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). “Je kunt alles vragen waar je aan denkt of wat je gedaan moet krijgen, van onderzoek tot planning tot brainstormen, en Google doet het werk”, legt Liz Reid, de baas van het Google Search-team uit.

Door de update komt er bovenaan de zoekresultaten een soort overzicht te staan. Zo kun je de vraag stellen ‘Hoe maak je een stoffen bank schoon?’, waarna Google verschillende manieren van schoonmaken presenteert op basis van wat diverse websites adviseren. Die websites staan onder het overzicht, gevolgd door de overige zoekresultaten die gebruikers al gewend waren te zien.

De functie met de naam AI Overviews wordt deze week uitgerold in de Verenigde Staten. Binnenkort zal de functie in nog meer landen beschikbaar zijn. Achter de technologie van de update zit Gemini, het AI-taalmodel van Google. “Er is zoveel innovatie gaande op het gebied van zoeken”, zei topman Sundar Pichai tijdens de presentatie. “Dankzij Gemini kunnen we een veel krachtigere zoekervaring creëren.”