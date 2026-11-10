De eerste aflevering van het Sinterklaasjournaal maandagavond heeft meer dan 2,3 miljoen kijkers getrokken, blijkt uit voorlopige cijfers van het Nationaal Media Onderzoek (NMO). Het was daarmee het best bekeken programma van de dag.

Volgens kijkcijferanalist Tina Nijkamp "verplettert" het Sinterklaasjournaal ook zijn eigen record. Zij spreekt op haar Instagrampagina van "waanzinnig prachtige cijfers". Met de 2,3 miljoen kijkers bleef het Sinterklaasjournaal de nummer twee, het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1, ruim voor. Daar keken 1,4 miljoen mensen naar.

Op maandagavond ging ook het nieuwe seizoen van Boer Zoekt Vrouw van start. Naar het programma op NPO, dat dit seizoen elke werkdag te zien is, keken 1 989.000 mensen.