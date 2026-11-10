ABU DHABI (ANP/RTR/AFP) - De trilaterale gesprekken tussen Oekraïne en Rusland, met de Verenigde Staten als bemiddelaar, zijn begonnen. Dat meldt het Russische persbureau RIA.

In aanloop naar de gesprekken hebben Oekraïense onderhandelaars al een ontmoeting gehad met Amerikaanse gezanten en vertegenwoordigers van de EU en de NAVO. De trilaterale gesprekken zullen gaan over de beëindiging van de oorlog in Oekraïne.

"De eerste bijeenkomst vindt plaats met vertegenwoordigers van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, de NAVO en de Europese Commissie, in aanwezigheid van de Amerikaanse speciale gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner", schreef Roestem Oemjerov, hoofdonderhandelaar voor Kyiv, op X.