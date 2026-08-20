3FM stopt 's nachts deels met gepresenteerde programma's

NPO 3FM gaat vanaf 31 augustus een deel van de nachtelijke uren vullen met non-stopmuziek. Tussen 01.00 en 04.00 uur zijn geen presentatoren meer te horen. Tegelijkertijd krijgen jonge radiomakers op andere momenten in de programmering een plek, heeft de zender donderdag bekendgemaakt.

Nieuw talent is van maandag tot en met donderdag tussen 23.00 en 01.00 uur te horen. Ook de vroege ochtend blijft bestemd voor dj's in opleiding: van maandag tot en met vrijdag tussen 04.00 en 06.00 uur en in het weekend tot 07.00 uur.

Daarnaast krijgen twee dj's uit het opleidingsprogramma NPO Campus een vaste plek in de reguliere programmering. Sebastiaan Ockhuysen (PowNed) krijgt een eigen programma op vrijdagavond en blijft op zaterdagavond VoorAan presenteren. Andres Odijk (BNNVARA) is voortaan van maandag tot en met vrijdag in de avond te horen.

Volgens 3FM blijft de zender daarmee investeren in nieuw radiotalent. Onder anderen Barend van Deelen, Nellie Benner en Jamie Reuter kwamen eerder voort uit NPO Campus.