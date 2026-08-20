Belgische sprinter Philipsen wint tweede etappe Renewi Tour

ARDOOIE (ANP) - Jasper Philipsen heeft de tweede etappe in de Renewi Tour op zijn naam geschreven. De Belgische sprinter van Alpecin-Premier Tech was na 173,9 kilometer tussen Blankenberge en Ardooie de snelste van het peloton. Hij versloeg de Brit Joshua Giddings en de Noor Søren Wærenskjold in de massasprint. Arvid de Kleijn was de beste Nederlander op de vijfde plaats.

Philipsen is ook de nieuwe leider in het klassement. Hij neemt de trui over van de Italiaan Jonathan Milan, die na een valpartij op grote achterstand binnenkwam. Olav Kooij staat tweede op 4 seconden.

De vluchters werden door het risico op waaiervorming al vroeg ingerekend in de tweede etappe, waar het peloton op zo'n 66 kilometer van de streep werd opgeschrikt door een massale valpartij. Milan lag daarbij lang op de grond en kon niet meer terugkeren in het peloton. Hij moest zelfs even wachten toen hij met teamgenoot Simone Consonni gedubbeld werd op de lokale ronde.

Sprint

In de sprint was Philipsen overtuigend de beste. Kooij raakte ingesloten en de Belg Tim Merlier kwam niet verder dan de tiende plaats.

Voor Philipsen is het de zevende zege van het seizoen. Hij won in het verleden al twee keer eerder de etappe die finishte in Ardooie.

De Renewi Tour duurt tot en met zondag. Vorig jaar won de Belg Arnaud De Lie de rittenkoers, voor Mathieu van der Poel. De Nederlander ontbreekt dit keer.