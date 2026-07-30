8,5 miljoen kijkers voor NOS-uitzendingen tijdens Tour de France

De NOS-uitzendingen van de Tour de France hebben dit jaar 8,5 miljoen kijkers opgeleverd. Dat komt volgens de omroep neer op 50,8 procent van de Nederlandse bevolking, maakt de NOS donderdag bekend.

De exacte kijkcijfers, inclusief uitgesteld en online kijken, worden pas later bekendgemaakt. Het best bekeken televisiemoment van de Tour de France was zondag 26 juli. Mathieu van der Poel won toen onder toeziend oog van 1,9 miljoen kijkers de laatste etappe. Gemiddeld trokken live-uitzendingen van de etappes zo'n 554.000 kijkers.

NOS De Avondetappe trok tijdens de wielerkoers dagelijks gemiddeld 662.000 kijkers. Ook via NPO Radio 1 werd de Tour de France massaal beluisterd. De uitzendingen bereikten gemiddeld 438.000 luisteraars. In totaal luisterden 2,3 miljoen luisteraars, voor minimaal een minuut, naar NOS Radio Tour de France.