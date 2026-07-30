Hozier geschokt door overlijden zanger Glen Hansard

Hozier is "geschokt en verdrietig" door het nieuws dat de Ierse zanger Glen Hansard is overleden. In een eerbetoon op Instagram noemde Hozier zijn collega "onlosmakelijk verbonden met de ziel van de Ierse muziek".

De zanger roemde het "prachtige werk" van Hansard en prees ook zijn "vriendelijkheid, steun en inzet voor anderen". "Vandaag sta ik, net als talloze andere artiesten en fans, stil bij de invloed die hij op ons leven en werk heeft gehad."

Ook verschillende andere collega-zangers plaatsten via sociale media een eerbetoon aan Hansard. Zo schreef Bono van U2 een lang bericht op Instagram waarin hij Hansard omschreef als een "engelachtige aanwezigheid". Billie Eilish schreef dat ze "kapot" was van het nieuws. "Ik zou niet zijn wie ik vandaag ben zonder Glen." Haar broer Finneas O'Connell noemde Hansard een "geweldig persoon". "Het eerste liedje dat ik ooit op een podium speelde was Falling Slowly. Zijn liedjes zorgden ervoor dat ik liedjes wilde schrijven en lieten me ook huilen", aldus O'Connell. "Toen ons gezin hem in 2019 in Dublin ontmoette, begroette hij ons als oude vrienden, ook al waren we slechts zijn fans. Vandaag ben ik een fan met een gebroken hart."

Hansard kwam op 56-jarige leeftijd om het leven bij een motorongeluk. Hij was jarenlang frontman van de Ierse rockband The Frames en won samen met Markéta Irglová een Oscar voor beste originele nummer.