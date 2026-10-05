Acteur Kenneth Choi komt in november naar de Heroes Dutch Comic Con in Utrecht, heeft de organisatie maandag bekendgemaakt. De Amerikaanse acteur, vooral bekend van zijn rol als brandweerman Howard Han in de dramaserie 9-1-1, bezoekt het evenement in Utrecht op 21 en 22 november.

Bezoekers kunnen met Choi, die ook in The Wolf of Wall Street speelde, op de foto, zijn handtekening vragen en deelnemen aan een Q&A. Er is ook een exclusieve meet & greet in een klein gezelschap.

Eerder maakte de organisatie al bekend dat internationale sterren als Pom Klementieff, Shawn Ashmore, Ryan Eggold en Antonio Cipriano naar de Jaarbeurs in Utrecht komen.