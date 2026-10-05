LISSABON (ANP) - Voorzitter Pedro Proença van de Portugese voetbalbond wil dat de rel rond Cristiano Ronaldo bij de Portugese selectie wordt opgelost. Volgens de voorzitter berust de hele zaak op een misverstand en is de band met de vedette hecht.

Portugal won zondagavond met 2-1 van Noorwegen, zonder Ronaldo. De sterspeler had afgelopen woensdag, een dag voor het duel met Denemarken in de Nations League, de selectie uit onvrede over zijn reserverol verlaten.

Proença laat weten dat de bond zich niet bemoeit met de gesprekken tussen bondscoach Jorge Jesus en de voetballers. Hij wees echter ook op de grote verdiensten van Ronaldo. "Wat betreft deze specifieke kwestie hebben we duidelijk te maken met een misverstand dat intern moet worden opgelost", aldus Proença via zijn bond.

Bondscoach Jesus had na de zege op Noorwegen al laten weten dat hij openstaat voor een terugkeer van Ronaldo. "Als hij wil, keert hij terug bij het nationale team. We kunnen met elkaar praten voor de volgende interlands, maar hij is degene die daarover gaat."