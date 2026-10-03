Aaf Brandt Corstius en Lies Visschedijk spelen hun voorstelling Over de liefde deze week niet vanwege het overlijden van Paulien Cornelisse. Dat meldt Brandt Corstius zaterdag op Instagram. De theaters nemen volgens haar contact op met bezoekers over nieuwe speeldata.

Ook verschijnt er een week lang geen nieuwe aflevering van hun podcast Aaf en Lies lossen het wel weer op. "Paulien Cornelisse gaf altijd de beste tips", schrijft Brandt Corstius. "Mijn beste tip is nu het stukje dat haar man Chris alias Man met de microfoon over haar schreef", verwijst ze naar de column van Chris Bajema in de Volkskrant.

Brandt Corstius en Cornelisse waren jarenlang goede vriendinnen. Na het overlijden van Cornelisse stond Brandt Corstius eerder deze week al bij haar stil met de woorden "voor altijd in mijn gebroken hart". Cornelisse overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.