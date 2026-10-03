SEPANG (ANP) - Max Verstappen glunderde na het behalen van zijn eerste poleposition in de Formule 1 van dit seizoen. "Ik heb dit seizoen heel wat grands prix geprobeerd poleposition te pakken en soms was ik er dichtbij, dus het is fantastisch dat het nu wel is gelukt", zei de viervoudig wereldkampioen in het flashinterview op het circuit van Sepang in Maleisië. "Ik heb dit jaar ook nog geen race gewonnen, dus ik ga morgen proberen ook dat voor elkaar te krijgen. Als je van pole start, is dat het doel", aldus de Nederlander van Red Bull.

De Limburger zei later bij Viaplay dat hij "eindelijk" de auto heeft waarmee winnen weer mogelijk is. Hij beleefde een tegenvallende eerste fase van het seizoen doordat de Red Bull niet in balans was en Verstappen erg moest wennen aan het managen van de batterij in de auto, die voor de helft elektrisch wordt aangedreven. "Ik ben altijd de snelste, maar dan moet ik wel de goede auto hebben", zei hij. "We hebben gedurende het seizoen de balans beter gemaakt, stappen gemaakt en misschien ligt dit circuit ons ook beter, maar het komt hier wel allemaal mooi samen."

Verstappen was bijna drie tienden sneller dan Lewis Hamilton in zijn Ferrari. De Brit, zevenvoudig wereldkampioen, zei verrast te zijn met zijn tweede startpositie. "We vonden in de garage nog net een laatste aanpassing om de auto precies goed af te stellen. Ik ben er heel blij mee, maar het wordt morgen in de race een ander verhaal. Het is hier zo heet en de banden raken zo snel oververhit; het wordt een hele klus om het vol te houden."